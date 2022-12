Esce di strada e si schianta contro un muro: morta 34enne

Tragedia in Ciociaria, dove una donna esce di strada e si schianta contro un muro: i media locali spiegano che la verolana Sabrina Minutillo ha avuto un sinistro mortale in una contrada cittadina e non è sopravvissuta a quel terribile urto.

L’incidente si è verificato nella serata di domenica 4 dicembre 2022 in una strada di Veroli, comune in provincia di Frosinone.

Esce di strada, morta 34enne

Da quanto si apprende Sabrina era alla guida della sua Fiat Panda, quando ha perso il controllo dell’automobile ed è uscita fuori strada. Purtroppo la vettura ha proseguito la sua traiettoria incontrollata fino ad un muretto contro il quale si è schiantata, uccidendo l’occupante. Sul posto sono arrivati i soccorritori dell’Ares 118 provenienti dal vicino ospedale di Frosinone.

I soccorsi ed i rilievi sul luogo

Fanpage poi cita gli agenti della polizia stradale che hanno proceduto con i rilievi di rito. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Purtroppo per Sabrina non c’era più nulla da fare. La vittima viveva a Valle Amaseno, non molto lontano dal luogo dove tragicamente ha perso la vita. I funerali di Sabrina si sono svolti oggi nella chiesa parrocchiale di Santa Francesca. La scomparsa della 34enne ha gettato la comunità ernica nello sconforto e molti concittadini hanno voluto ricordare la donna con commoventi post sui social.