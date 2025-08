Tragedia sfiorata a Corato vicino Bari, in Puglia, dove si è verificato un incendio in un’abitazione. A esplodere una bombola del gas. Due ferite gravi. Ecco cosa è successo.

Incendio a Bari, esplode bombola di gas in un’abitazione: due donne ferite gravemente

Un incendio si è verificato questa mattina vicino Bari all’interno di un’abitazione.

A causare le fiamme è stata una bombola di gas che è esplosa in casa a piano terra. Due i feriti in gravi condizioni, una donna e una bambina di 11 anni.

L’esplosione e poi, l’incendio

L’esplosione di una bombola del gas ha causato un incendio in una abitazione a piano terra di via San Vito, nel centro abitato di Corato, in provincia di Bari. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del fuoco.

Stando alle prime ricostruzioni, la bambina era in vacanza con i genitori e oggi, 1 agosto, era in compagna dell’amica di famiglia nell’appartamento al secondo piano a Corato.

Al primo piano c’erano altre due donne che sono riuscite però a mettersi in salvo. Subito è stato lanciato l’allarme ma quando sul posto sono arrivati i soccorsi le condizioni delle due erano già gravi.

Indagini in corso

Su quanto accaduto sta indagando la polizia e i Vigili del fuoco. Al momento si sa che la bombola conteneva Gpl e a innescare l’esplosione sarebbe stata l’accensione della luce in cucina al piano terra.

Due ferite in pericolo di vita

Sarebbero rimaste gravemente ferite una bambina di 11 anni svizzera e un’amica di famiglia, di 42 anni, che si trovavano in Puglia per una vacanza. Le due sono ricoverate in ospedale e sono purtroppo in pericolo di vita. La piccola avrebbe riportato lesioni profonde sul 60% del corpo mentre la donna su tutto il corpo. La prognosi resta riservata.