Esplosioni all'inceneritore di Coriano

Esplosioni all'inceneritore di Raibano, situato a Coriano, in provincia di Rimini e vicino a Riccione.

Nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 16:30, un’esplosione ha scosso l’inceneritore di Raibano, situato a Coriano, in provincia di Rimini e vicino a Riccione.

L’Emergenza ustioni: un bilancio preliminare

L’incidente ha provocato tre feriti, uno dei quali versa in gravi condizioni. Gli operatori del 118 e i vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti, coordinando gli sforzi per gestire la situazione. Il primo bilancio dell’incidente riporta tre feriti, tutti colpiti da ustioni durante l’esplosione. Uno di loro presenta gravi lesioni ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Gli altri due feriti, anch’essi ustionati, sono stati altresì trasferiti per ricevere le cure necessarie.

Le cause dell’esplosione e le prime indagini

La dinamica precisa dell’incidente è ancora sotto indagine, con i carabinieri della compagnia di Riccione che stanno effettuando accertamenti approfonditi all’interno del sito dell’inceneritore.

Il coinvolgimento degli operatori

Gli operatori coinvolti nell’esplosione potrebbero essere stati colpiti o dalle fiamme o dall’onda d’urto dell’esplosione. Inizialmente, è stato segnalato che gli operatori hanno riportato lesioni a seguito di un’esplosione che ha coinvolto il nastro trasportatore destinato al movimento dei rifiuti tra i compattatori e il termovalorizzatore.

Sviluppi e coinvolgimento delle autorità

Le indagini sono ancora in corso, e si attendono ulteriori sviluppi per comprendere appieno le circostanze che hanno portato all’esplosione. Sulle dinamiche dell’incidente indagano i carabinieri, mentre sul posto sono presenti vigili del fuoco e personale medico per gestire la situazione.