Estate 2023: 5 festival da non perdere in Puglia

Anche in Puglia la stagione dei festival estivi entra nel vivo, con tanti appuntamenti da non perdere per gli appassionati di musica. Da sempre, la scena musicale in Puglia è molto attiva, ma negli ultimi anni il numero di festival in Puglia da non perdere è cresciuto esponenzialmente. Non soltanto per quanto riguarda la musica elettronica: dal 13 luglio al 5 agosto nel Gargano c’è FestambienteSud, che quest’anno vedrà esibirsi, tra gli altri, Gilberto Gil.

E poi Parco Gondar a Gallipoli, che durante tutta l’estate vedrà alternarsi sul palco Sfera Ebbasta, Lazza, Tananai e molti altri. Da segnalare inoltre Little Farm Festival, tra Putignano e Alberobello: Giorgio Poi è il primo artista annunciato. Insomma, dal Gargano al Salento quest’estate ci sono tanti festival a ritmo di musica, anche se per gli amanti delle sonorità house e techno, gli appuntamenti da non mancare sono soprattutto in Valle D’Itria e in Salento.

Per tutti i turisti che hanno scelto la Puglia come destinazione quest’estate – e anche ovviamente per tutti i pugliesi – Notizie.it ha scelto i 5 festival in Puglia da non perdere.

Polifonic

Dal 27 al 30 luglio

Valle d’Itria

Il sesto Polifonic Festival si terrà nella Valle d’Itria dal 27 al 30 luglio. La location sarà il lido del Cala Maka per l’opening, mentre le giornate centrali si svolgeranno nella suggestiva Masseria Capece. Il festival propone un’esperienza immersiva che coinvolge la musica, l’arte e il cibo. La line-up include più di 80 artisti nazionali e internazionali, tra cui Danilo Plessow Aka MCDE, Bicep, Little Dragon e Helena Hauff. Una grande novità di quest’anno è la partnership con Boiler Room, che trasmetterà live i dj set di ospiti famosi come Paramida, Fantastic Man e Gianmarco Orsini.



Viva! Festival

Dal 3 al 6 agosto

Locorotondo

Dal 3 al 6 agosto, la rassegna musicale pugliese porterà in Valle D’Itria alcuni dei più prestigiosi e avveniristici artisti e gruppi della scena internazionale, offrendo una selezione eccezionale di musica contemporanea di alta qualità. Tra i protagonisti dell’evento, che si svolgerà in luoghi suggestivi come la Masseria Grofoleo a Locorotondo e la spiaggia di Cala Masciola, ci saranno artisti del calibro di Bonobo, Caribou, Talib Kweli e Madlib, Cymande, DJ Koze e molti altri. Il festival è noto per l’intreccio tra antico e moderno, avanguardia e tradizione, che caratterizza la sua programmazione, mantenendo un forte legame con la cultura e la storia del territorio. Nel corso degli anni, il Viva! Festival ha ospitato alcune delle performance più significative della scena musicale elettronica e alternativa internazionale, riscuotendo un grande successo di pubblico sia in Italia che in Europa.



Locus Festival

Dal 8 al 14 agosto

Locorotondo

Dal 8 al 14 agosto, il Locus Festival raggiungerà il suo culmine con una settimana di eventi nel cuore di Locorotondo, che vedranno protagonisti alcuni degli artisti più interessanti del panorama musicale mondiale. Oltre ai concerti, il festival offrirà un ricco programma a ingresso gratuito con talk, proiezioni e incontri che animeranno il paese della Valle d’Itria sin dal pomeriggio. Saranno presenti artisti come Lady Blackbird, Makaya McCraven, Roy Ayers, Seun Kuti & Egypt 80, Ezra Collective, Fatoumata Diawara, Baustelle, Verdena e molti altri. Il Locus Festival si concluderà a Bari con il leggendario Robert Plant e il suo progetto Saving Grace. Un viaggio imperdibile attraverso suoni e colori che celebra la 19ª edizione di questo straordinario festival estivo.

Panorama Festival



Dal 12 al 16 agosto

Valle d’Itria/Salento

Il Panorama Festival invita gli amanti della musica elettronica a scoprire la bellezza della Puglia, con 5 serate e 3 location diverse. Artisti come Marco Carola, Solomun, The Martinez Brothers, Peggy Gou e The Blessed Madonna si esibiranno in un viaggio musicale che attraversa la Valle d’Itria e il Basso Salento. Il festival offre l’opportunità di esplorare il mare e la natura della regione, arricchendo l’esperienza con la musica. La serata di apertura vedrà Solomun protagonista alla Bylla Arena di Monopoli. Il festival promette serate indimenticabili, connettendo la musica con il territorio.

Cinzella Suoni

Dal 13 al 16 agosto

Grottaglie

Il Cinzella Festival, dedicato alla musica, al cinema e alla cultura, organizzato dall’Associazione AFO6 di Taranto, torna nel 2023 con tre appuntamenti e il nuovo claim “Suoni, Immagini e Parole tra i Due Mari”. Dopo il trionfo dell’anno precedente con Fast Animals and Slow Kids, The Zen Circus, Motta, Idles e Morcheeba e una grande partecipazione di pubblico negli ultimi anni, il festival ritorna con nuove date per la sua settima edizione nell’estate 2023. Dal 13 al 15 agosto, Cinzella Suoni si terrà nelle Cave di Fantiano a Grottaglie: il festival vedrà le esibizioni di The Sister of Mercy, In2thesound, Mannarino, Il Muro Del Canto, Cosmo (dj set), Roni Size (dj set) e Whitemary.