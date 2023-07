Estate 2023: 5 festival da non perdere in Spagna

Quando si pensa ai festival in Spagna, la mente corre subito a Sònar e Primavera Sound, le due rassegne che a Giugno portano i migliori artisti e dj del pianeta a Barcellona. Anche nelle altre principali città spagnole i migliori festival sono tra giugno e luglio: a Madrid l’evento principale è senza dubbio il Mad Cool, mentre a Bilbao l’highlight stagionale è senza dubbio il BBK Live Festival, entrambi a luglio. Tuttavia anche nella seconda parte della stagione, nella nazione iberica i festival rilevanti a cui assistere non mancano di certo. Per chi ha scelto la Spagna come destinazione per le vacanze quest’estate, oltre a paella, tortillas e splendide spiagge, non può mancare una escapada per un weekend in qualche località della penisola per assistere a un festival musicale. Dal deserto aragonese fino alla Galizia, passando per le Asturie – e l’immancabile Catalogna – notizie.it ha selezionato cinque festival in Spagna di musica elettronica da non perdere quest’estate.



Monegros Desert Festival

Il Monegros Desert Festival torna il 29 luglio nell’omonimo deserto in Aragona: in occasione del trentesimo anniversario, il famigerato festival Monegros attende oltre 50.000 persone da tutto il mondo. Saranno introdotti nuovi palchi – di cui uno in un aereo in disuso! – innovazioni tecnologiche e creative, oltre a miglioramenti operativi rispetto alla scorsa edizione. Nella suddivisione per stage, come di consueto, troveremo il meglio della scena elettronica spagnola e internazionale, senza dimenticare il rap – presenti anche i Wu-Tang Clan – anche se ogni palco avrà un mood diverso. Dall’elettronica spensierata e festaiola del palco elrow, con artisti del calibro di Jamie Jones o Seth Troxler (che tornerà a chiudere il palco “EL Corral”), fino a un peso massimo e pioniere dell’ambito sperimentale come Richie Hawtin, che si esibirà nel maestoso palco “Sound System Temple”. Anche l’hard techno è di casa a Monegros, con uno stage a cura del celeberrimo party concept madrileno Blackworks: ai controlli, tra gli altri, 99999999, Paula Temple e Nico Moreno.



Brunch Electronik Festival

Il Brunch Electronik, uno dei party concept di musica elettronica più rinomati a livello europeo, si prepara a debuttare quest’estate a Barcellona con un vero e proprio festival nell’arco di tre giornate. L’evento si svolgerà in tre prestigiose location: il Parc del Fòrum (11 e 12 agosto) con cinque palchi di vari generi elettronici, i Jardins de Joan Brossa (13 agosto) durante il giorno, e di notte al mitico club Sala Apolo trasformato per l’occasione nel Nitsa Club. La lineup offre un’ecclettica selezione di artisti, tra cui ÂME B2B Dixon, Ida Engberg, Carl Cox, Nina Kraviz, Marco Carola e molti altri. Il festival propone anche attività interattive e sostenibili – i progetti attivi per il 2023 includono la pulizia delle spiagge e le donazioni di cibo alla ONG Social Fooding – oltre a opzioni di cibo etico e vegano.



Aquasella

Il festival asturiano, storicamente in concomitanza con il Descenso Internacional del Sella, quest’anno si terrà invece presso El Merediz (Cangas de Onís), molto vicino alla località asturiana di Arriondas, nei giorni 17, 18, 19 e 20 agosto. Questa sarà la 26ª edizione di Aquasella, che arriva dopoaver registrato nella prima edizione post-pandemiail record assolutod di partecipanti: oltre 40.000 persone da più di 10 paesi diversi. In vista di questa nuova edizione, il festival sta preparando una lineup incredibile, con oltre 80 artisti che si esibiranno su tre palchi differenti. Tra di essi ci saranno nomi come 999999999, Vitalic, ANNA, I Hate Models, Vintage Culture, Nina Kraviz, Patrick Mason, Vintage Culture, SNTS, Sama Abdulhadi, Oscar Mulero, Ben Klock, Ellen Allien, Rødhåd, Horse Meat Disco, Nico Moreno, Adiel, Alisha, Frank Kvitta, Raxon, Shlømo, Skryption, Planetary Assault Systems Live alias Luke Slater, Eats Everything, Fleur Shore, Richie Hawtin, Dj Plant Texture, Lee Ann Roberts, Paula Tape, Redhead, Technasia, Syreeta Wright, SHDW & Obscure Shape, Trym, Charlie Sparks, Fatima Hajji, Kiddy Smile e Parfait, tra gli altri.



Paral·lel Festival

Paral·lel è un antesignano dei festival in Spagna formato boutique, che dal 2016 attira da tutto il mondo sulle montagne in Catalogna appassionati di musica ambient, deep e techno sperimentale. Nella località di Port del Comte, Parallel offre tre giorni di festival, dal venerdì 1 alla domenica 3 settembre, con la possibilità di restare fino al lunedì. Servizi di navetta, glamping, foodtrucks e workshop di produzione musicale professionale sono il valore aggiunto del festival, oltre a una programmazione musicale di tutto rispetto. Il pubblico affezionato di Parallel cerca una selezione musicale curata e un’atmosfera intima, lontana dalla massa e in armonia con la splendida location. Il festival registra regolarmente il soldout i dal 2018, creando un’aura di esclusività e leggenda intorno a questo boutique festival. La programmazione di quest’anno include artisti di fama internazionale come il nipponico Dj Nobu, Christina Chatfield, Katatonic Silentio, Neel e tanti altri.



WOS Festival

La settima edizione del festival spagnolo, che si terrà in diverse location di Santiago de Compostela dal 14 al 17 settembre, riunirà artisti da tutto il mondo, posizionando WOS – acronimo di Work on Sunday – come un punto di riferimento in Europa per la sua avanguardistica linea artistica. Lineup di assoluta rilevanza anche per questa edizione della rassegna in collaborazione con SON Estrella Galicia: tra le performance da sottolineare c’è quella di Midori Takada, Japan on Film. Si tratta della prima mondiale del nuovo spettacolo della compositrice giapponese di 71 anni, leggenda per tutti i fan della musica ambient. Wos ospiterà anche una resideza di Berlin Atonal: per l’occasione il duo Sam Shackleton e Waclaw Zimpel si uniranno a uno dei più grandi talenti vocali emergenti della musica carnatica indiana, Siddhartha Belmannu, per un live A/V in compagnia di Pedro Maia.