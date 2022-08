Estefania Bernal: “Cosa mi è mancato di più all’Isola? Il telefonino”

Estefania Bernal ha svelato cosa le sarebbe mancato all'Isola dei Famosi e quali sono i suoi progetti per il futuro.

Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi Estefania Bernal ha confessato cosa le sarebbe mancato di più durante la sua permanenza al reality show.

Estefania Bernal: l’Isola dei Famosi

Estefania Bernal è stata una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi 2022 e ha confessato che, durante la sua permanenza al reality show, la cosa che le sarebbe mancata di più sarebbe stata il telefonino, con cui sarebbe solita tenersi in contatto con le amiche e i parenti.

“Là mi mancavano le telefonate e i messaggi coi miei genitori.

E le uscite con le amiche. Ne ho parecchie”, ha ammesso. Estefania ha anche svelato quali sarebbero i suoi sogni verso il futuro, dalla carriera all’amore.

Estefania Bernal: il futuro

Dopo che la sua storia con Roger Balduino è durata quanto un battito di ciglia, Estefania Bernal ha fatto alcune considerazioni sull’uomo che sognerebbe al suo fianco per il futuro e ha anche svelato i suoi progetti per la carriera.

“Se penso al mio futuro, nella mia vita privata, mi vedo con accanto l’uomo della mia vita: un uomo gentile e intelligente.

Figli? Sì, magari più in là, dopo i 30 anni”, ha ammesso la modella, e ancora: “Mi piacerebbe partecipare a Ballando con le stelle oppure a Pechino Express. Inoltre, se mi offrissero un ruolo in un film accetterei subito. Nel frattempo, continuo a lavorare come modella che è un mestiere che amo”. In tanti tra i suoi fan sono in trepidante attesa di sapere cosa le riserverà il futuro.