Superata la temperatura di -50 gradi a Yakutia, località in Russia: per i suoi cittadini sarà un Natale all'insegna di ghiaccio e gelo.

Sarà un Natale con una temperatura decisamente diversa dall’Italia quello che trascorreranno i cittadini di Yakutia. La località è infatti celebre per il raggiungimento di soglie di freddo molto basse, che nella giornata del 25 dicembre 2019 hanno superato i -50.

Temperatura a Yakutia

Mentre in Italia una delle festività più attese dell’anno ha visto l’assenza di neve e ghiaccio e la presenza di temperature decisamente sopra la media, che hanno regalato una giornata di sole e bel tempo, lo stesso non si può dire per la cittadina russa. In alcune aree i gradi sono anche scesi al di sotto dei -50, stando a quanto riportato dal sito web di Yakut UMMS.

La gelata estrema è stata registrata a Verhoyansk con -52 gradi. Questa località si contende con Oymyakon il titolo di luogo più freddo del mondo, dove il picco più basso mai registrato si stima essere intorno ai -68 gradi.

Gli scienziati e gli storici stanno ancora discutendo sulle misurazioni, sugli strumenti utilizzati, sui luoghi e sull’affidabilità di chi ha registrato le temperature per stabilire a quale dei due paesi spetti il primato.

Un clima gelido nella giornata di Natale si è poi registrato anche a Krest-Khaljai, in Okhotsk Carriage, nella Heat Key, a Ust-Mae, a Churapcha, a Yutyk-Kyele. In tutte queste località russe si sono raggiunti i -51 gradi. Una differenza di circa 70 gradi rispetto a quanto accade nel Belpaese, dove in alcune regioni si sono toccati i 19 gradi, come è accaduto in Sardegna e Sicilia. In generale, soprattutto al centro-sud, le temperature si sono attestate tra i 10 e i 15 gradi.