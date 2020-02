Coronavirus sta perdendo forza: i casi di contagio sono in diminuzione

Il coronavirus sta perdendo forza? Secondo gli ultimi dati i numeri di contagio sono in diminuzione da 14 giorni consecutivi.

L’epidemia di coronavirus sta perdendo forza: anche se non è ancora una notizia certa, pare che i dati evolvano in questa direzione. Infatti, come ha precisato il portavoce del ministero degli esteri di Pechino: “In Cina, fuori dallo Hubei, lunedì solo 79 casi confermati di contagio”. Si tratta inoltre del “quattordicesimo giorno consecutivo di declino nel numero degli infetti“. E mentre il bilancio delle vittime supera le 2.000 unità, il numero delle persone guarite ha superato i casi di contagio.

Il coronavirus sta perdendo forza?

Mentre continuano i controlli negli aeroporti e si procede all’isolamento dei casi infetti, il coronavirus sta perdendo la sua forza iniziale. Stando ai dati, infatti, sono ormai 14 giorni consecutivi che il numero di contagi è in diminuzione. Sono 1701, inoltre, i pazienti curati e guariti che sono stati dimessi dagli ospedali negli ultimi giorni, portando il totale dei contagiati guariti dal coronavirus a 12.552.

Dalla Cina precisano anche che nello Hubei e a Wuhan (epicentro del focolaio) i nuovi casi di Covid-19 accertati sono stati 1.808 e i morti 93. Entrambi i dati sono in diminuzione. Il Covid-19, però, uccide percentualmente meno delle precedenti Sars e Mers, ma si diffonde con maggiore velocità. Inoltre, pare essere il 20% più letale dell’influenza stagionale.

Il Centro di controllo delle epidemie avrebbe stimato anche che l’80% delle persone contagiate ha presentato sintomi lievi su un campione di 40 mila persone. Di queste, inoltre, solo il 14% dei pazienti ha presentato sintomi gravi come la polmonite virale, mentre le malattie critiche sono state rilevate nel 5% dei pazienti infetti. Il tasso di mortalità è stimato attorno al 2,3% nello Hubei: maggiore tra i maschi (2,8%), minore tra le donne (1,7%).

In tutta la Cina, come riporta il Corriere, i decessi sono lo 0,4% dei casi.