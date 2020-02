Coronavirus, primo caso in Romania: si tratta di un cittadino italiano

È stato registrato il primo caso di coronavirus Covid-19 in Romania, si tratta di un cittadino italiano rientrato nel paese da tre settimane.

Nella serata del 25 febbraio è stato registrato il primo caso di coronavirus in Romania. Il contagiato è un cittadino italiano che sarebbe rientrato nel paese da circa tre settimane ed è ora ricoverato in quarantena presso l’Ospedale Matei Bals di Bucarest, nel reparto di malattie infettive. La notizia è stata riportata dall’emittente televisiva Realitatea Plus citando fonti sanitarie rumene che tuttavia hanno preferito non commentare l’episodio.



Secondo i media rumeni, l’italiano sarebbe rientrato domenica 23 febbraio da una zona del nostro Paese soggetta a quarantena. L’uomo ha inizialmente accusato malessere e febbre alta che hanno reso necessario un iniziale ricovero presso l’ospedale della contea di Sfântu Gheorghe.

Sempre nella giornata del 25 febbraio, un uomo di 71 anni di Rimini rientrato di recente dalla Romania è stato trovato positivo al coronavirus.

Contestualmente, l’assessore alla Salute dell’Emilia Romagna Sergio Venturi ha dichiarato: “L’uomo ha avuto molti contatti e per questo stiamo cercando di ricostruire tutti i suoi spostamenti e le persone da lui incontrate”.





Quarantena per cittadini da Lombardia e Veneto

Proprio per evitare un’eventuale diffusione del virus, lo scorso 23 febbraio la Romania aveva disposto la quarantena obbligatoria per tutti i cittadini italiani provenienti dalle regioni di Lombardia e Veneto, cioè quelle dove sono esplosi i primi focolai di coronavirus. Con un posto su Facebook, il ministero della Salute rumeno aveva dichiarato: “Tutte i casi sospetti saranno immediatamente segnalati ai dipartimenti di sanità pubblica”.