La Cina ha registrato il numero minimo di contagi da coronavirus dall’inizio dell’epidemia: soltanto 19 nuovi casi e 17 vittime in un giorno. I casi si limitano alla zona dell’Hubei per la maggior parte, fatta eccezione per un nuovo caso a Pechino e uno nella provincia di Guangdong. I pazienti dimessi invece, sono invece 1.297, mentre il numero dei casi gravi si è ridotto di 317 unità, (si attesta quindi a 4.797). Pare dunque che il modello cinese di contrasto al Covid-19 stia dando i primi incoraggianti risultati.

Il totale dei contagi in Cina è salito a 80.754 unità. Il bilancio dei decessi, invece, è pari a 3.136, con un incremento di 17 persone morte nelle ultime 24 ore. Il presidente cinese Xi Jinping ha visitato (nella mattinata di martedì 10 marzo) per la prima volta Wuhan dall’inizio del contagio, parlando con le persone ricoverate all’ospedale.

Risultati incoraggianti, inoltre, sono stati registrati in Corea del Sud, uno degli Stati maggiormente colpiti dal virus: 131 nuovi casi e tre decessi in 24 ore. Le autorità di Seul hanno riferito che si tratta del “quarto giorno consecutivo che in Corea del Sud si registra un calo nel numero di casi positivi al coronavirus”.