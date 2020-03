Un terremoto di magnitudo pari a 5.0 gradi sulla scala Richter si è verificato nel nord dell’Algeria alle ore 08:09 (ora italiana) del 26 marzo 2020. La profondità stimata dai sistemi dell’Ingv, inoltre, rivela un ipocentro a 20 chilometri.

Paura in Africa dove una scossa di terremoto ha colpito il nord dell’Algeria: il sisma si è verificato alle ore 8:09 di giovedì 26 marzo 2020. Secondo i sistemi dell’Ingv, inoltre, la profondità era stimata attorno ai 20 chilometri. La forte scossa, comunque è stata ben avvertita dalla popolazione ma non si segnalano al momento danni a cose o persone. La popolazione, comunque, ha lasciato le proprie case e si è riversata sulle strade.

⚠️#Algeria🇩🇿: A moderate #earthquake of magnitude Mww=5.0, was registered at 25KM SSE of #ElEulma, province of #Sétif. Depth: 10KM.

More info: https://t.co/iKT8XQ6u5f

Avez-vous ressenti le #séisme?, Dites-nous!.#EQVT,#زلزال,#TremblementDeTerre,#seísmo,#sismo,#temblor,#terremoto. pic.twitter.com/KOXmoVtzeR

— American Earthquakes 🌋🌊🌎 (@earthquakevt) March 26, 2020