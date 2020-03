Sui social è diventato virale un video di un medico che rifiuta l’abbraccio del figlio per paura del contagio da coronavirus. Il medico si chiama Nasser Ali Al Shahrani e opera all’ospedale King Salman a Riad, in Arabia Saudita. È stato lui stesso a pubblicare online il video, che lo vede protagonista assieme alla sua famiglia.



Nel video, Al Shahrani appare evidentemente commosso. Quando il piccolo corre verso di lui, si ritrae e scoppia a piangere, in ginocchio. L’uomo ha spiegato il perché della sua scelta di condividere il video. Un gesto, ha puntualizzato il dottore, dettato dalla necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica sul covid-19. Un virus terribile ed estremamente contagioso, che mette in pericolo i medici impegnati in prima linea e i loro familiari.

Al Shahrani ha spiegato anche che normalmente, rientrando in casa, segue una procedura di sterilizzazione di mani e abiti.

Tuttavia, il figlio deve essere sfuggito al controllo della madre, impaziente di salutare il papà. Su Twitter il video è diventato virale e ha suscitato una serie di commenti commossi. I cittadini non mancano di ringraziare i medici che, proprio come Al Shahrani, con il loro lavoro quotidiano stanno fronteggiando la pandemia covid-19.

Nel frattempo, proprio un gruppo di medici e infermieri volontari è atterrato in Italia. Si tratta del team albanese, che è atterrato a Fiumicino nella giornata di domenica 29 marzo. L’equipe è stata accolta dal Ministro degli Esteri Luigi di Maio, che ha ringraziato calorosamente l’Albania e il premier Edi Rama per la preziosa solidarietà.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT

— Mike (@Doranimated) March 26, 2020