L’emergenza coronavirus sta portando i vari governi ad attuare delle misure volte a contrastare la diffusione del virus e fare dei piani ad hoc per aiutare le persone che si trovano ad affrontare questa battaglia. Proprio per questo nella zona est di Londra è nato il NHS Nightingale, il nuovo ospedale temporaneo per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso.



NHS Nightingale costruito in tempi record

NHS Nightingale è il nome della più nuova e più grande struttura ospedaliera del Regno Unito, pronta ad accogliere tutti i pazienti affetti da Covid-19 che necessitano di cure intensive.

Il centro espositivo ExCeL nella zona est di Londra, che normalmente ospita spettacoli, esposizioni e conferenze, infatti, è stato convertito in un ospedale temporaneo NHS Nightingale, che presenta 4.000 posti letto.

Realizzato in soli nove giorni, gli 87.328 metri quadrati di doppie sale espositive sono stati allestiti con una struttura che presenta oltre 80 reparti, ciascuno dei quali con 42 letti. Circa 500 letti completamente attrezzati, con ossigeno e ventilatori, sono già in funzione e c’è posto per altri 3.500.





La struttura è stata realizzata grazie all’intervento di circa di 200 soldati al giorno provenienti dal Royal Anglian Regiment e Royal Gurkha Rifles, che hanno lavorato per lunghi turni assieme al personale e agli appaltatori del SSN. Architetti e ingegneri di BDP, la società che ha contribuito alla conversione del centro, ricordiamo, facevano parte del team di pianificazione incaricato alla creazione della struttura. Il presidente del BDP, James Hepburn, ha inoltre affermato che l’infrastruttura elettrica esistente di ExCeL è stata modificata per garantire un’alimentazione elettrica in grado di far fronte alla domanda senza interruzione.