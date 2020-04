Uno spaventoso incendio è divampato in una sottostazione elettrica della città di Burbank, in California in seguito a una forte esplosione.

Paura in California, dove nel pomeriggio di venerdì 10 aprile è stata avvertita un forte esplosione e un incendio nei pressi della sottostazione elettrica della città di Burbank. Secondo quanto hanno riferito i media locali, le abitazioni e le imprese limitrofe alla sottostazione sono rimaste senza energia elettrica. I pompieri si sono precipitati sul posto e hanno domato l’incendio: nessun’altra struttura sembra essere minacciata. Non si registrano nemmeno feriti o morti. Ignote, infine, le cause scatenanti il rogo.



Forte esplosione in California

Uno spaventoso incendio è divampato in una sottostazione elettrica della città di Burbank, in California in seguito a una forte esplosione. La segnalazione è arrivata verso le ore 12 di venerdì 10 aprile presso la BWP Lincoln Switch Station, a nord di Los Angeles.

La strada interessata dal rogo è stata correttamente evacuata e chiusa per favorire l’intervento dei pompieri che hanno domato le fiamme. La Pacific Avenue e Monterey Avenue, secondo l’Univisión, hanno riaperto verso le ore 13:29.

Secondo quanto riferito dalla Polizia non vi sarebbero edifici danneggiati o persone feriti, ma rimane da chiarire la causa scatenante il rogo. Parte dell’alimentazione elettrica è stata interrotta dopo l’incendio, ma non vi è stata alcuna interruzione generale.

Le immagini e i video pubblicati sui social mostrano la colonna di fumo causata dall’incendio e dalla successiva esplosione nelle strutture.