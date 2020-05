In Germania c'è la bozza del piano per la riapertura totale delle attività, che ogni lander gestirà in maniera autonoma.

La Germania, forte di un numero contenuto di contagi e di un ottimo sistema di contenimento della diffusione del coronavirus, si prepara alla riapertura di tutte le attività per tornare alla normalità. C’è già una bozza del piano di riapertura totale di cui discuteranno nelle prossime ore la cancelliera federale Angela Merkel e i leader delle sedici regioni del Paese. La linea guida sarebbe quella di far riaprire gradualmente anche tutte le attività commerciali, senza venir meno per alla rigide regole di distanziamento sociali, di tracciamento e controllo dei nuovi possibili casi. Stando a quanto sostenuto da fonti governative tedesche, ogni lander (gli Stati federati della Germania) sceglierà in autonomia un’apertura graduale di università, ristoranti, bar, hotel, fiere, centri estetici, teatri, palestre, cinema e discoteche, in base alla situazione epidemiologica locale. Per tutti valgono però ferree regole di igiene e distanziamento sciale, pena la chiusura delle attività con relative sanzioni.

Germania, il piano per la riapertura

Tra i punti chiavi del piano c’è, come detto, la costante valutazione del possibile aumento dei nuovi casi di positivà al Covid-19. Qualora questo dovesse alzarsi troppo verrebbero reintrodotte tutte le restrizioni. La bozza pone come soglia limite “più di 50 nuove infezioni per 100mila abitanti negli ultimi sette giorni“ nei distretti.





“Se c’è un focolaio regionale più generale e le catene di infezione non sono chiare, le restrizioni generali devono essere immediatamente reintrodotte a livello regionale”, afferma il documento. Questo include il divieto degli spostamenti da e verso altre regioni. In caso di focolaio limitato, come in una casa di riposo, le restrizioni possono essere applicate solo alla struttura.