Dalla Colombia, alle prese con l'emergenza Coronavirus, un'idea originale: il letto in cartone che diventa bara.

Una trovata molto particolare ed abbastanza ecologica arriva dalla Colombia. Si tratta del letto-bara in cartone, brevetto partorito dalle menti di un’azienda locale durante l’emergenza Covid-19 che sta affliggendo il Paese. “Volevamo contribuire all’aumento di letti disponibili nei nostri ospedali, a un costo di meno della metà di un letto convenzionale in questo momento di forte difficoltà”, spiega un portavoce.

Il letto di cartone che diventa bara

Riconvertendo la propria produzione per dare una mano durante l’emergenza sanitaria, un’azienda colombiana avanza una proposta economica e a basso impatto sull’ambiente. Il letto in questione, infatti, si può trasformare anche in una bara, senza spostare il paziente deceduto.

“Abbiamo messo a disposizione la nostra creatività al servizio della sanità pubblica sviluppando questo letto che è anche in cartone e quindi ecologico al 100%”, spiegano i responsabili della sede di Bogotà, Colombia, che finora si è occupata di affissione pubblicitaria e cartellonistica.

Diversi utilizzi per un letto economico

Il letto è componibile, fatto di sbarre in metallo come struttura portante mentre tutto il resto è in cartone. Inoltre, aggiungendo ruote e sostegni laterali si può convertire in barella, qualora il paziente dovesse essere spostato. I letti così prodotti sono utilizzabili per 18 mesi e possono sostenere fino a 150 chili di peso corporeo.

L’idea è nata a seguito dei recenti, tragici fatti di cronaca che hanno visto coinvolto l’Ecuador: i morti per Coronavirus erano talmente tanti che non si riusciva a trovare un giaciglio per essi, inoltre molti non potevano nemmeno permetterselo.