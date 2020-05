In Spagna una donna 41enne è stata denunciata dalla polizia per aver violato la quarantena anti coronavirus guidando una moto ubriaca e contromano.

Curioso episodio in Spagna, dove una donna di 41 anni è stata sanzionata dalle forze dell’ordine per aver violato la quarantena guidando una moto contromano e per di più in stato di ebbrezza. La carambola di infrazioni, avvenuta lo scorso 8 maggio quando era ancora in vigore la Fase 1 del lockdown ma la cui notizia è trapelata soltanto di recente, è costata alla donna una denuncia a piede libero con tre diversi capi d’accusa. Durante i controlli eseguiti dai poliziotti, si è inoltre scoperto che la 41enne non aveva mai conseguito la patente.



Donna viola la quarantena in Spagna

Stando a quanto riportato dai media iberici, la donna è stata fermata dalla polizia locale della città di Malaga intorno alle 21:45 dell’8 maggio, dopo essere stata vista circolare contromano nei pressi di Calle Cristo de la Epidemia. I poliziotti hanno infatti dapprima cercato di fermarla, per poi inseguirla per qualche centinaio di metri a sirene spiegate alla luce del rifiuto della 41enne di obbedire all’alt delle forze dell’ordine.

Nello svolgere gli accertamenti del caso, gli agenti si sono in seguito resi contro che la centaura non possedeva la patente di guida per i ciclomotori, mentre una volta giunti in caserma per i test tossicologici hanno appurato anche il suo stato di ubriachezza. La donna aveva infatti un tasso alcolemico nel sangue ben superiore ai limiti previsti dalla legge. Una volta accertate le sue responsabilità, la donna è stata denunciata per violazione della quarantena, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente, ma non per guida contromano.