Oltre mille morti per complicanze legate al coronavirus in 24 ore: è il numero più alto registrato in Brasile dell'epidemia.

Il Brasile ha registrato oltre mille morti in 24 ore: è il numero più alto dall’inizio della pandemia di coronavirus. A renderlo noto è il Ministero della Sanità brasiliano. Secondo i dati della Johns Hopkins University, al momento la situazione in Brasile conta 271.885 casi confermati, 17.983 decessi e 106.794 guariti.

Coronavirus, Brasile: mille morti in 24 ore

Per la prima volta dall’inizio della pandemia, il Brasile ha registrato oltre mille decessi in 24 ore, tutti legati a complicanze derivate dal coronavirus. Per l’esattezza il numero dei morti è 1.179. Salgono così a 17.971 le vittime totali e il Brasile diventa il terzo paese più colpito al mondo, dopo Stati Uniti e Russia.

Il Brasile è il paese dell’America Latina con il tasso più alto di decessi, tanto che sono state costruite centinaia di fosse comuni nella città di San Paolo, la città più popolosa del Brasile, come era già successo negli Stati Uniti.

Stessa triste sorte è toccata a Manaus, città dell’Amazzonia. Il sindaco della città, Arthur Virgilio Neto, ha parlato del coronavirus come di una vera e propria “calamità naturale” che si è abbattuta sul suo popolo. “Siamo al collasso, i medici devono scegliere chi salvare in base all’età, siamo alla barbarie – ha detto il sindaco di Manaus, lanciando un appello al Governo di Bolsonaro. – L’Amazzonia ha bisogno di grande aiuto, abbiamo bisogno di volontari, medici, infermieri e apparecchiature mediche”.