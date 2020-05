Terremoto in Nicaragua nella notte italiana di mercoledì 20 maggio: sisma di magnitudo 5.1.

Terremoto in Nicaragua nella notte italiana di mercoledì 20 maggio. Un evento sismico ha spaventato il Paese del Centro America, alle prese con la dura lotta anche con il Coronavirus. Un terremoto di magnitudo 5.1, infatti, è stato registrato a 49 km a sud-ovest di Masachapa, in Nicaragua alle ore 3:30 di mercoledì 20 maggio. A evidenziarlo è il reparto geologico degli Stati Uniti. Sempre nella notte del 20 maggio, un altro evento sismico in America: questa volta in Colombia: un terremoto di magnitudo 5.0 è stato avvertito a 29 km a nord-ovest di Nuqui.

Terremoto in Nicaragua

Il terremoto in Nicaragua è solo uno dei tanti eventi che, in queste settimane, i cittadini americani sono costretti ad affrontare. Stando alle prime informazioni dalle cronache locali, comunque, il terremoto di magnitudo 5.1 registrato nella notte di mercoledì 20 maggio, non avrebbe fatto registrare né morti né feriti, né danni a oggetti ed edifici.





Per quanto concerne il Coronavirus, invece, il Nicaragua è un Paese da tenere attentamente sotto controllo. La situazione è tutt’altro che limpida. In Nicaragua, il numero di infezioni e morti per covid-19 è incerto. Per diverse settimane, il regime di Ortega-Murillo ha sostenuto che c’erano solo una ventina di casi confermati di Coronavirus nel paese e per diversi giorni hanno affermato che c’erano solo otto decessi correlati alla malattia. Tuttavia, questo martedì, sorprendentemente, i numeri sono cambiati, ma anche quelle nuove cifre non chiariscono quali potrebbero essere le reali prospettive nel Paese.