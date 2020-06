Fase 2, Ue proroga chiusura delle frontiere esterne fino al 30 giugno

Nella giornata di venerdì 5 giugno i ministri dell’Interno dei paesi Ue, riuniti in video conferenza, hanno raggiunto un accordo per prorogare la chiusura delle frontiere esterne dell’Unione Europea dal 15 al 30 giugno prossimo. La decisione è stata successivamente annunciata dalla commissaria europea agli Affari Interni Ylva Johansson, che nell’illustrare l’accordo ha precisato: “Stiamo lavorando a una comunicazione che verrà approvata la prossima settimana”.

Nel corso dell’annuncio, la Johansson ha inoltre chiarito la questione circa gli spostamenti interni tra i paesi dell’Unione Europea, specificando: “Torneremo al pieno funzionamento dell’area Schengen entro giugno“. Una misura che va incontro alle intenzioni di paesi come la Francia, la quale ad esempio è intenzionata a riaprire le proprie frontiere ai cittadini dell’area Schengen a partire dal prossimo 15 giugno.

Making my opening statement at the #JHA Justice & Home Affairs @EUCouncil today.

Main item is to discuss lifting of #EU internal border controls as soon as possible, preferably by end of June.@EU2020HR @DavorBozinovic #UnitedAgainstCoronavirus pic.twitter.com/mHh7Nent3e

