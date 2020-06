Un ex studente di una scuola elementare in Slovacchia ha fatto irruzione nell'istituto ferendo con un coltello due bambini e tre adulti.

Paura in una scuola elementare in Slovacchia, teatro di un attacco da parte di un ragazzo di 22 anni che vi ha fatto irruzione con un coltello. Dopo aver aggredito la direttrice e il suo vice, morto a causa delle ferite riportate, si è scagliato anche contro dei bambini causando alcuni feriti.

L’uomo è stato poi freddato e ucciso dalla Polizia.

Attacco ad una scuola elementare in Slovacchia

L’attacco ha avuto luogo nella piccola città di Vrutki nella contea di Martin, nel nord del paese. L’uomo, probabilmente un ex studente, ha fatto irruzione nell’istituto impugnando un’arma. Inizialmente ha ucciso uno dei dipendenti della scuola per poi ferire altri due adulti e due bambini, tutti portati in un ospedale locale.

Al momento non sono note le loto condizioni di salute.

Immediato l’arrivo delle forze dell’ordine che hanno transennato l’edificio e effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Resta ancora non chiaro il motivo per cui il 22enne abbia voluto attaccare il personale della scuola e gli alunni. Dopo aver compiuto il delitto ha anche tentato di fuggire ma la Polizia è riuscito a fermarlo a pochi metri dal luogo del crimine.





Le persone vicino alla scena hanno riportato che, quando gli agenti hanno cercato di arrestarlo, è riuscito a ferire due ufficiali. Ma dopo poco questi lo hanno ucciso con un colpo di pistola. Sul posto sono intervenute diverse forze di Polizia della direzione regionale ma anche una squadra di psicologi per dare aiuto agli studenti e ai genitori dei bambini feriti.