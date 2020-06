Il famoso bus 142 di “Into the Wild” è stato rimosso dalle autorità dell’Alaska per motivi di sicurezza. Ruote sgonfie, colori ormai sbiaditi e in disuso da mezzo secolo, il magico bus che simboleggiava la libertà americana per decenni è stata meta di fan e famiglie che hanno rischiato la vita.

An abandoned city bus, made famous by the book “Into the Wild” and the movie of the same name, was airlifted out of the Alaska backcountry.

The bus has long attracted adventurers to the area. Some have had to be rescued or have died. https://t.co/Sywx2tRlsA pic.twitter.com/KNhezFliuN

— ABC News (@ABC) June 19, 2020