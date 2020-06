In New Jersey mamma e nonno sono intervenuti per aiutare una bimba di 8 anni in difficoltà in piscina, ma sono morti annegati tutti e tre.

Nel New Jersey tre membri della stessa famiglia sono morti per annegamento. Si tratta di una bimba di 8 anni, della mamma e del nonno, tutti stati trovati senza vita nella piscina della loro abitazione. I due adulti, pur non sapendo nuotare, si sarebbero tuffati per salvare la piccola, che si trovava in difficoltà.

Bimba in difficoltà in piscina

Il tragico incidente è avvenuto martedì 23 giugno a East Brunswick e le tre vittime sono Sacchi, una bambina di 8 anni, la madre 33enne di nome Nisha Patel e il nonno Bharat di 62 anni. La famiglia, di origine indiana, si era da poco trasferita nella nuova casa ed era entusiasta di poter utilizzare la piscina in vista dell’estate. Dopo essersi accorti delle difficoltà della piccola Sacchi, la quale non riusciva a nuotare, la madre e ed il nonno, per poterla aiutare, si sono tuffati immediatamente, ma non c’è stato nulla da fare: tutti e tre sono morti annegati.

A chiamare la polizia sono stati i vicini di casa della famiglia, che avevano udito le urla provenienti dall’abitazione. Quando un’ambulanza è arrivata sul posto, i medici hanno solo potuto dichiarare la morte di Sacchi, Nisha e Bharat.





Le parole di un vicino di casa

L’intera comunità di East Brunswick è sotto choc per quanto accaduto. “La nostra famiglia viene dalla stessa zona dell’India. Parliamo la stessa lingua e fin dal primo momento abbiamo stretto un legame. Avevano fatto la manutenzione alla piscina ed erano entusiasti di poterla usare in vista dell’estate. È stata una notizia devastante per la nostra comunità”, ha dichiarato un vicino di casa. Il capo della polizia di East Brunswick ha invece commentato: “Questa è una giornata devastante per tutta la nostra comunità e stiamo lavorando per determinare esattamente cosa è successo”.