Terremoto in Cina di magnitudo 6.4 nella regione dello Xinjiang venerdì 26 giugno.

Terremoto in Cina nella giornata di venerdì 26 giugno 2020: un evento sismico, di magnitudo 6.4, ha colpito una regione dello Xinjiang, nell’estremo nordovest della Cina. Non ci sono al momento notizie di vittime, secondo quanto riportano i media ufficiali asiatici.

A 6.4-magnitude earthquake jolted Yutian county of Hotan prefecture in northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region at 5:05 a.m. Friday Beijing Time, according to the China Earthquake Networks Center (CENC). pic.twitter.com/mBKeDSyvdq#earthquake #GalwanValleyFaceOff #Mexico — VIDIT MEHROTRA 🇮🇳 (@mehrotra2010) June 26, 2020



Secondo i dati raccolti dalla sala Ingv di Roma, l’evento sismico che ha scosso la regione dello Xinjiang in Cina venerdì 26 giugno è avvenuto intorno alle ore 6:45 italiane. L’epicentro del terremoto è stato localizzato nella contea di Yutian, vicino al Tibet, a una profondità di 10 km, stando ai dati diffusi, invece, dal China Earthquake Networks Center.

Terremoto in Cina venerdì 26 giugno

Il terremoto in Cina di venerdì 26 giugno, comunque, non dovrebbe aver causato ingenti danni né ferimenti a persone. Del resto, nell’area colpita dal sisma fortunatamente non ci sono zone abitate nel raggio di 20 km dall’epicentro del sisma.



Come riportano le cronache locali, infatti, solo 720 persone vivono in un raggio di 100 km. Nel villaggio di Amei, il più vicino all’epicentro, non vengono per ora segnalate vittime né danni.