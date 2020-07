A causa di un bug informatico, un uomo ha comprato per sbaglio 27 Tesla con un conto salatissimo alla fine: 1,4 milioni di euro. Succede in Germania.

Acquista per sbaglio 27 auto Tesla, poi il conto: 1,4 milioni di euro. Protagonista della vicenda un cittadino tedesco, che voleva cambiare la sua auto sfruttando gli incentivi messi a disposizione dal governo tedesco.

Compra 27 Tesla: il conto è salato

Un cittadino tedesco voleva cambiare la sua auto, passando da una Ford Kuga a una Tesla model 3, sfruttando gli incentivi del governo. Una volta scelto il modello dal sito, al momento del pagamento, però, qualcosa va storto. Cliccando sul tasto “completa l’acquisto”, il sito non permetteva di andare avanti, concludendo di fatto la transizione.

Per circa due ore, il ragazzo continua a provare, ma senza successo: arrivato a quel punto non può andare avanti.

Poco dopo riceva una mail dall’azienda fondata da Elon Musk, che lo ringrazia per l’acquisto di 27 auto Tesla, allegando il conto: 1,4 milioni di euro.

Il ragazzo a questo punto cerca di disdire l’ordine e restituire le automobili, ma trova un’altra sorpresa. Per restituire le auto deve sborsare 2,700 euro, 100 euro per ogni automobile. Alla fine l’azienda ha riconosciuto l’errore informatico, permettendo all’uomo di pagare solo una delle automobili acquistate.





Germania, incentivi per l’acquisto di auto elettriche

L’uomo ha deciso di cambiare auto, passando a una Tesla elettrica, per sfruttare il bonus mobilità messo a disposizione dal governo tedesco. La Germania infatti ha tagliato l’iva dal 19 al 16% per l’acquisto di auto elettriche, per auto che costano non più di 40 mila euro e fino a un massimo di 6 mila euro.

In Italia il bonus per la mobilità sostenibile, riguarda l’acquisto di bici e monopattini elettrici e solo nei grandi comuni.