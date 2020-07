Partorisce e muore di Covid, mettendo al mondo due gemellini. Larissa Blanco, giovane mamma brasiliana, non ce l'ha fatta.

Partorisce e muore di Covid la giovane mamma Larissa Blanco, ricoverata sabato 27 giugno 2020 presso un ospedale di Botucatu, San Paolo. Il suo corpo, già molto provato dalla malattia, ha ceduto a seguito di una brutta emorragia intercorsa a seguito di un parto gemellare.





Brasile: partorisce e muore di Covid

Guilherme e Gustavo, i due gemellini nati dalla giovane mamma, non potranno vederla che in foto. Il marito 24enne, Diego Rodrigues, ha raccontato che la donna aveva riportato sintomi influenzali per alcuni giorni prima dell’accertamento della sua positività al Coronavirus, il 12 giugno 2020.

Il 26 giugno è stata ricoverata in ospedale, quando le sue condizioni di salute sono drasticamente peggiorate, per poi passare a un’altra struttura il giorno del travaglio. “Ero in sala parto e stava nascendo il primo dei nostri due figli”, ha detto il marito, “Larissa ha visto il suo bellissimo viso, si è commossa, era il suo sogno diventare mamma”.

Il Covid l’aveva indebolita troppo

Dopo una piccola complicazione è nato l’altro gemellino, dopodiché Diego ha salutato la moglie per accompagnare i piccoli in nursery: sino a quel momento andava tutto bene. Poco dopo ha ricevuto la shockante notizia dell’emorragia di Larissa, che necessitava di una trasfusione con urgenza, ma in breve tempo è intercorso un arresto cardiaco.

“I medici mi hanno detto che per via del Covid era troppo debilitata, per questo non ce l’ha fatta”, ha detto il marito, distrutto dal dolore, “Dio ci ha lasciato due angioletti dei quali prendermi cura, per darmi forza. Ho pianto tantissimo non appena li ho visti”. Anche Diego è positivo al Coronavirus, ma gli hanno permesso di restare con i gemellini in ospedale sino alle dimissioni.