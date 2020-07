Piogge torrenziali in Giappone: isolate migliaia di case

Continuano le piogge torrenziali in Giappone. Colpito non solo il sud del Paese, in particolare l’isola di Kyushu – dove il bilancio delle vittime è salito a 60 – con le Forze di autodifesa nipponiche impegnate a cercare i diversi dispersi e a evacuare le persone dalle zone a rischio.

Sakaki is in an area of the Japanese island of Honshu that has the least precipitation and our rainy seasons are usually quite dry. Over the last the last day we have been subjected to an incredible deluge which has turned the Chikuma River into a torrent. pic.twitter.com/63fLOsY0Hu

— Christopher Keener (@duck4jpn) July 8, 2020