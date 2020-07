Padre uccide figlia in Iran, strangolandola con una cintura. Il motivo? Lei aveva alzato la voce, discutendo con il genitore.

Padre uccide la figlia, in Iran: aveva solo 10 anni. L’uomo l’ha strangolata con la sua cintura perché lei si era permessa di alzare la voce contro di lui. Hussein Alef ha ammesso di aver ucciso la ragazzina, per farlo ha utilizzato anche il suo vestito tradizionale.

Iran, padre uccide la figlia soffocandola

Secondo quanto riportano i media locali, Hussein avrebbe chiesto ai vicini quale punizione gli avrebbero destinato per aver ucciso sua figlia. “Hadith ha alzato la voce con me, mi sono arrabbiato e non ho potuto controllare i miei impulsi”, ha dichiarato l’uomo alla polizia.

Un testimone racconta che l’uomo sapesse non sarebbe andato incontro a una punizione grave, secondo la legge i padri sono molto tutelati in Iran. “Hussein ha detto che avrebbe probabilmente dovuto pagare una multa e vivere in prigione un paio di anni”, dice l’anonimo.

Genitori e crimini d’onore

Secondo le leggi locali, se ad uccidere un minore è il suo tutore legale, genitore o nonno, la pena si riduce drasticamente. “Padri e nonni che uccidono figli o nipoti non subiscono proporzionalità, il ché spesso si traduce nel rischio di crimini d’onore nei confronti di ragazze e donne”, spiega Raha Bahreini, portavoce iraniana di Amnesty International, durante un’intervista a Fox News.

Di recente, un altro padre ha ucciso la figlia in Iran.

La giovane era colpevole di essere rientrata troppo tardi la sera, così l’uomo l’ha massacrata a colpi di ascia, lasciandola dissanguare appena fuori dal paesino nel quale viveva tutta la famiglia. Reyhaneh Ameri aveva solo 22 anni quando è morta per mano del genitore.