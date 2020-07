Non è riuscita a portare a termine la gravidanza che documentava sui social: è morta Nicole Thea, e con lei il bambino in grembo.

Mistero sulla morte della 24enne youtuber britannica Nicole Thea, passata a miglior vita sabato scorso insieme al figlioletto che portava in grembo. La giovane star di Youtube è diventata famosa sui social grazie ai suoi video virali in cui quotidianamente, sin dallo scorso aprile, documentava la gravidanza online.

La tragica notizia ha sconvolto il mondo dei fan che seguivano appassionatamente la youtuber: la bella Thea era a poche settimane dal parto, ancora sconosciute le cause che hanno portato al decesso. Sono tanti i vip che affidano ai social gli scatti dei momenti più belli di gravidanze, come per esempio Giorgia Palmas che ha postato recentemente le foto del suo pancione.

Morta la youtuber Nicole Thea

L’unica certezza che rimane di questa triste storia è che la famiglia di Nicole non intende bloccare i video già programmati su Youtube e le altre piattaforme social, tanto è vero che l’ultimo filmato della Thea risale a domenica, quando la giovane influencer youtube era già morta. Il messaggio che annuncia la morte di Nicole Thea è stato scritto dalla famiglia della seguitissima diva social – che aveva una personale linea di gioielli a suo nome – ed è comparso su Instagram: “A tutti gli amici e sostenitori di Nicole” si legge nel messaggio d’addio per Nicole Thea – “ è con grande tristezza che devo informarvi che Nicole e suo figlio di nome Reign, sono morti tristemente sabato mattina“.

I familiari si stringono attorno all’ultimo saluto della giovane: “I nostri cuori sono spezzati e stiamo lottando per far fronte a ciò che è accaduto“. Youtube – che ha fatto le fortune e la fama della ventiquattrenne scomparsa Nicole Thea – è stato il mezzo, attraverso il quale durante il lockdown molte persone hanno affidato ogni tipo di diretta, come ad esempio l‘estremo saluto di alcuni familiari al feretro di un congiunto, in Inghilterra.