Oltre 19 milioni di positivi in tutto il mondo: i numeri del Covid

I casi di Covid sono in aumento in tutto il mondo come testimonia l'ultimo report effettuato dalla Johns Hopkins University.

I numeri di casi Covid sono in aumento in tutto il mondo. A preoccupare, infatti, non sono solo gli Usa – che restano comunque il primo Paese colpito dalla pandemia – ma anche altre realtà mondiali. I casi di coronavirus a livello mondiale hanno superato la soglia dei 19 milioni.





Covid nel mondo: la situazione

Secondo i dati forniti dalla AFP i positivi, confermati nel mondo, sono almeno 19.000.553, inclusi 712.315 decessi. Oltre quattro casi su 10 si registrano negli Stati Uniti e in Brasile, ovvero i Paesi più colpiti dalla pandemia rispettivamente con 4.870.367 casi (159.864 morti) e 2.912.212 casi (98.493 morti).





La situazione in Africa

I casi di contagio da Covid registrati ufficialmente in Africa hanno superato il milione: lo riportano i media internazionali. Il Sudafrica è il Paese più colpito dalla pandemia nel continente, con 538.184 casi ufficiali, 8.307 dei quali aggiunti oggi, e 9.604 decessi (un aumento giornaliero di 306 morti).

L’Egitto registra circa 95.000 casi e la Nigeria circa 45.000.

Il Covid nel mondo: l’India

Il bilancio dei morti provocati dal Coronavirus in India ha superato la soglia dei 40.000: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i dati dell’università americana, il Paese registra ad oggi 40.699 decessi a fronte di 1.964.536 contagi.

In Messico

Il bilancio dei morti provocati dal Covid in Messico ha superato quota 50mila: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University.

I dati dell’università americana indicano che i decessi nel Paese sono ad oggi 50.517 a fronte di 462.690 casi confermati. Dall’inizio della pandemia sono guarite in Messico 361.764 persone.

Covid in Usa

Il bilancio dei morti provocati dal Covid negli Stati Uniti ha superato la soglia dei 160mila: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. I dati dell’università americana indicano che i decessi nel Paese sono ad oggi 160.090 a fronte di 4.881.974 casi confermati.

Dall’inizio della pandemia negli Usa sono guarite 1.598.624 persone.

In Giappone situazione allarmante

Il Giappone ha registrato, secondo il bollettino del 6 agosto, 1.490 nuovi casi di Covid, il secondo aumento giornaliero più alto dall’inizio della pandemia che porta il totale dei contagi nel Paese a quota 44.527. Inoltre, è stato il decimo giorno consecutivo con oltre 900 casi.

Argentina e Colombia: casi record

L’Argentina e la Colombia hanno registrato aumenti record dei casi Covid: lo hanno reso noto i ministeri della Sanità dei due Paesi. In Argentina sono stati rilevati un record di 7.513 nuovi contagi, un dato che porta il bilancio complessivo delle infezioni a quota 228.195. Allo stesso tempo, in Colombia i nuovi casi sono stati almeno 11.996, un ennesimo record giornaliero che porta il totale a quota 357.710. In Colombia il bilancio dei decessi è salito a quota 11.939 (+315), mentre in Argentina finora sono morte 4.251 a causa del virus.