Una donna di 27 anni avrebbe ucciso i suoi cinque bambini, tutti trovati morti in casa a Solingen (Germania), per poi tentare il suicidio.

È la storia di una tragedia familiare quella che arriva da Solingen, in Germania, dove cinque fratelli sono stati trovati morti nella loro casa: secondo le prime ricostruzioni diffuse dall’agenzia Dpa, a uccidere i bambini sarebbe stata la madre. La donna di soli 27 anni avrebbe poi cercato di togliersi la vita gettandosi sui binari della stazione di Duesseldorf, ma sarebbe sopravvissuta riportando gravi ferite.

Bambini trovati morti in Germania

Avevano 1, 2, 3, 6 e 8 anni i bambini uccisi nell’appartamento situato nel land della Nordreno-Vestfalia. Si sarebbe salvato, invece, il sesto figlio di 11 anni, che ora si trova al sicuro insieme alla nonna materna. È stata proprio la nonna a lanciare l’allarme dopo aver ricevuto una telefonata in cui la figlia le ha confessato di aver compiuto una strage e di volersi togliere la vita insieme al figlio maggiore.

Al momento gli inquirenti si concentrano proprio sulla donna.”Le indagini sono in corso e non posso aggiungere altro, se non che la madre dovrà essere interrogata” ha dichiarato alla stampa locale il portavoce della polizia di Wupperthal. Ma già circolano le prime indiscrezioni sulle condizioni disastrose dell’appartamento, secondo quanto riferito dai servizi di assistenza, e sugli inutili tentativi di rianimazione dei bambini da parte dei soccorritori. Quando le ambulanze sono arrivate sul posto, per i piccoli non c’era ormai più niente da fare.

LEGGI ANCHE: