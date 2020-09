In Brasile una donna incinta è morta di covid dopo aver contratto il virus ad un party organizzato a sorpresa dalle sue amiche.

Una donna incinta di 31 anni è morta di covid in Brasile dopo essere stata contagiata al baby shower organizzato a sorpresa per lei dalle colleghe. Camila Graciano, questo il nome della vittima, viveva ad Anápolis, in Brasile, dove per fortuna i medici sono riusciti a salvare la neonata grazie a un taglio cesareo.

La professoressa era all’ottavo mesi di una gravidanza a rischio, proprio per questo era stata molto attenta e aveva adottato tutte le dovute precauzioni per evitare di contrarre il virus. Poi la festa a sorpresa, che purtroppo si è rivelata letale. Tra gli invitati, infatti, c’era una persona infetta asintomatica.

Covid, muore donna incinta in Brasile

Stando a quanto riferito dai media brasiliani e internazionali, dopo qualche giorno dalla festa, Camila avrebbe cominciato ad avvertire i primi sintomi. Immediato è avvenuto il consulto con il proprio medico, poi il tampone e l’immediato ricovero con i medici hanno deciso di intervenire immediatamente tramite un taglio cesareo. La bambina è nata in buone condizioni di salute. Anche la mamma, inizialmente, sembrava stare bene. Poi un improvviso peggioramento e la morte poche ore dopo.





A raccontare la vicenda ai media è stato il fratello della donna, Daniel Helio Ambrosio: “Dopo il parto, mia sorella ha mostrato un miglioramento significativo. I medici ci hanno persino inviato un messaggio dicendo: Abbiate fede, i suoi polmoni, il battito cardiaco e la pressione sanguigna stanno migliorando”.

“L’ultima volta che le ho parlato, ha detto che aveva il fiato corto, la sua voce era rauca e ci ha chiesto di prenderci cura di noi stessi perché questa malattia non è uno scherzo. È stato tutto così veloce. Ha lottato duramente per Helena. Sarebbe stata la sua prima figlia, la realizzazione di un sogno. È molto triste”.