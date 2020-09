Cane viene pitturato con la vernice per essere trasformato in una tigre, il maltrattamento in Mali.

Da una non ben identificata località del Mali arrivano delle immagini che purtroppo raccontano di un nuovo maltrattamento di animali. La vittima in questa caso è un cane dal musetto allegro e simpatico che è stato trasformato in una tigre con della vernice tossica, nera e arancione, che ne ha fortemente mutato il suo aspetto.

Le foto, pubblicate su Facebook dal Persatuan Haiwan Malaysia, l’associazione animalista di Kuala Lumpur che si adopera per la salvaguardia animale, lasciano veramente stupiti. A primo impatto sembra una tigre, ma solo dopo ci si rende conto dei grandi abusi subiti dall’animale.

Maltrattamenti: cane trasformato in una tigre

Il rischio più grande ora è che il cane, venendo scambiato per una tigre che si aggira per la città, possa essere ucciso da cittadini impauriti.

L’associazione animalista Persatuan Haiwan Malaysia ha lanciato in tal senso un appello chiaro sui social perchè si possa arrivare a trovare il colpevole, o i colpevoli, di un gesto che non ha senso alcuno se non quello di mettere a repentaglio la vita di un animale indifeso. Un episodio simile era già accaduto alla fine dello scorso anno. Come oggi, aveva visto protagonista un cane randagio pitturato con vernici tossiche dalla punta del naso alla coda.

In quella occasione, l’autore aveva optato per un verde-marziano. Casi di maltrattamenti contro i quali si è spesso inerti, ma che, con l’aiuto di tutti, potrebbero cessare arrivando ad individuare i responsabili affinché questi rispondano delle cattiverie gratuite commesse.