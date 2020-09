La ragazza ha denunciato l'episodio ai medici dopo essere stata ricoverata.

Una 19enne è stata violentata su un’ambulanza da un operatore. La ragazza era malata di Covid-19. L’uomo avrebbe dovuto accompagnare la giovane in ospedale in seguito a un aggravamento delle sue condizioni. L’episodio è accaduto in India, nello stato del Kerala.

A rendere noto il fatto è stato l’Indian Express che ha riportato le fonti delle autorità locali. Il conducente aveva il compito di trasportare la ragazza e un’altra donna. Dopo aver portato quest’ultima in una struttura sanitaria, è rimasto da solo con la 19enne, approfittando delal situazione. L’uomo, che ha precedenti per tentato omicidio, ha portato l’ambulanza in un luogo appartato, dove ha abusato della 19enne.

India, l’operatore ha chiesto scusa alla 19enne

L’operatore, dopo aver stuprato la 19enne, ha chiesto scusa alla sua vittima. L’uomo ha pregato la ragazza di non denunciarlo. La giovane, che era riuscita a registrare anche alcuni momenti della violenza, ha invece raccontato ai medici, dopo il ricovero, quanto accadutole. I sanitari hanno deciso di denunciare il tutto alle autorità.

L’uomo è stato arrestato

Il responsabile della violenza è stato denunciato dall’azienda per cui lavorava. I poliziotti, in seguito, lo hanno arrestato. Intanto, in India sono aumentate le proteste, richiedendo pene più severe per i colpevoli di stupro e l’interdizione dalle attività sanitarie per i soggetti che hanno precedenti penali. Sempre in India ricordiamo lo scabroso episodio della bimba di tre anni violentata e strangolata. La piccola, dal quel che si evince, sarebbe stata vittima di una faida tra famiglie.