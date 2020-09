Covid, assessorato salute spagnolo: “Meglio sesso all’aperto”

"Sesso all'aperto contro il covid", lo strano consiglio dell'assessorato alla salute della Catalogna, in Spagna.

L’assessorato alla salute della Catalogna, in Spagna, in una pagina del suo sito dedicata al delicatissimo tema del sesso ai tempi del Covid-19 espone quale sarebbe la soluzione migliorare per avere rapporti intimi riducendo le possibilità di contagio: praticarli all’aperto.

“Il rischio- si legge sul sito – è minore se le relazioni vengono effettuate in spazi aperti e ben ventilati”. Tutto giusto, peccato che la pratica sia ritenuta illegale dall’ordinamento spagnolo. Il consiglio dell’assessorato, dunque, probabilmente è una buona misura anti coronavirus, ma allo stesso tempo potrebbe condurre ad altri problemi, quelli con la giustizia.

Covid Spagna, “Meglio il sesso all’aperto”

È sempre l’assessorato alla salute della Catalogna a confermare che “sebbene il virus sia stato ritrovato nel liquido seminale e nelle feci di diversi infetti, la trasmissione di Covid-19 attraverso il sesso è considerata improbabile”. Avere rapporti intimi è dunque possibile, ma si raccomandano anche sempre le misure di prevenzione quali l’utilizzo di profilattici e di apposite “barriere dentali”. In quest’ultimo caso si parla dei dental dam, ovvero quei piccoli lenzuoli in lattice sottilissimi che solitamente vengono usati dai dentisti.

Capitolo a parte, invece, per quanto riguarda i baci con gli sconosciuti – ma in parte anche con i conosciuti – che restano altamente sconsigliati in quanto la saliva è uno dei principali mezzi per trasmettere l’infezione. Non mancano poi le cosiddette pratiche sessuali sicure in tempi di pandemia. Tra queste ci sono elencate l’autoerotismo, la visione di materiale pornografico, il sexting e gli incontri virtuali.