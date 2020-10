Storia a lieto fine per una donna indiana che ha partorito a bordo di un aereo diretto a Bengaluru

Parto d’emergenza per una donna in India, che dà alla luce il suo piccolo a bordo di un aereo. L’episodio è avvenuto sul volo IndiGo 6E 122, secondo quanto confermato dalla comapgnia aerea. La donna ha, poi, ringraziato tutto lo staff.

India, parto d’emergenza per una donna sull’aereo

Una donna indiana ha partorito a bordo di un aereo a 10mila metri di quota. Stando alle prime informazioni, si è trattato di una nascita prematura, dal momento che la donna non avrebbe dovuto partorire in quelle settimane. Eppure, l’imprevisto ha sconvolto i piani per lei. Iniziato il travaglio a metà del viaggio, lo staff non ha potuto fare altro che organizzare il velivolo permettendo alla donna di partrorire.

Il lieto evento ha coinvolto tutti i passeggeri che non solo hanno fatto i migliori auguri alla dsonna, ma anche rivolto complimenti allo staff.

Una sala operatoria sull’aereo

Secondo l’Hindustan Times, non vi sarebbero altre informazioni disponibili. Tuttavia, quel poco che è stato ricostruito viene dalle testimonianze dei passeggeri: “Ero su un volo @ IndiGo6E 6E 122 per BLR, una donna partorisce a metà volo, incredibile lavoro di squadra di assistenti di volo“, ha twittato uno di loro.

“Hanno allestito un ospedale in pochi minuti e il neonato ha pianto a mezz’aria. La dottoressa Shailaja Vallabhani era fortunatamente su questo volo!” ha dichiarato un altro. Messaggi di felicità e stima per la competenza estrema dello staff di bordo, medici inclusi.