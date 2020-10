Una ragazzina di 14 anni è stata investita da un’auto mentre stava andando a scuola. La vittima originaria di Moston a Nord di Manchester è stata travolta da una BMW guidata da un 45enne che non si era fermato al semaforo.

Non solo. Il conducente della BMW Kevin Pryce non si era fermato a soccorrere la vittima, ed è stato accusato dai magistrati oltre che per guida pericolosa anche per aver guidato senza patente. Stando inoltre a quanto riportato dalle indagini Pryce non aveva rispettato i limiti di velocità. Sul giornale inglese “The Sun” alcune amiche della ragazza hanno voluto ricordarla spendendo delle parole di affetto come Chelsea Cook che ha dichiarato: “Lei era una ragazza di 14 anni, bella gentile e molto amata.

Aveva tutta la vita davanti e adesso è morta”.

