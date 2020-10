Una violenta rissa è scoppiata in un ospedale di Londra tra due infermiere che, per litigare, tolgono la mascherina e non rispettano il distanziamento

La pandemia da coronavirus ha delle inevitabili ripercussioni sulle persone, un vero e proprio stess test che mette in difficoltà in ogni ambiente, specie in quello sanitario. L’ultimo episodio in tal senso arriva da un ospedale di Londra dove due infermiere si sono rese protagoniste di un’accesa rissa in sala pranzo.

La scena è stata ripresa con un cellulare e poi diffusa sui social diventando, in breve tempo, virale. Oltre alla violenza della lite i media britannici hanno sottolineato come le due donne non abbiano tenuto fede alle norme anti covid in vigore: sono infatti sono prive di mascherina e, come è logico pensate in una colluttazione, non mantengono il distanziamento sociale.

Shocking moment ‘two female NURSES wrestle on the ground during brawl in hospital café https://t.co/T1Uta0Vz6R via @MailOnline pic.twitter.com/rneowCNizx — Vicky (@2tweetaboutit) October 12, 2020

LEGGI ANCHE: Rimproverati perchè senza mascherina: violenta rissa nell’ipermercato

Rissa tra infermiere in un ospedale di Londra

Nel video una delle due donne colpisce l’altra allo stomaco e ne segue una bagarre con le protagoniste della rissa che cadono a terra e continuano a picchiarsi con grande impeto.

I colleghi tutti intorno, con qualcuno di loro che urla “Stai perdendo sangue dalla bocca” ad una delle due infermiere coinvolte.

Non chiari al momento i motivi alla base del brusco litigio, ma è probabile pensare che visto l’eco della vicenda le due infermiere possano presto essere soggette a provvedimenti disciplinari da parte della direzione del nosocomio di Londra.