Una coppia molto seguita su TikTok ha suscitato scalpore dopo aver rivelato di essere fratellastri, provocando dure reazioni da parte dei followers.

Diana Camila Avilia e Jordie Vena sono particolarmente attivi e conosciuti sui social ma hanno creato scompiglio tra gli ammiratori rendendo pubblico il loro status di fratellastri. La dichiarazione ha spaccato i fan che si dividono ormai tra oppositori e sostenitori della coppia.

Coppia di TikTok rivela: “Siamo fratellastri”



Diana e Jordie hanno creato un account TikTok condiviso sul quale, da diversi anni, pubblicano foto e video in cui discutono sui rapporti interpersonali, recitano commedie o si esibiscono in performance di ballo.

Inizialmente, il personaggio di Diana non era particolarmente apprezzato a causa della voce infantile con cui parlava. Nel corso del tempo, tuttavia, l’account è stato seguito da migliaia di utenti raggiungendo i 600.000 followers.

In uno degli ultimi video pubblicati, Diana e Jordie hanno raccontato di essersi conosciuti sei anni prima tramite i loro genitori, ancora coinvolti in una relazione romantica. I due hanno poi iniziato a frequentarsi a partire dal 2017.

Dopo l’annuncio, la coppia ha realizzato un video in cui ha tentato di ricreare il loro primo bacio scambiato durante una “sibling movie night” ovvero una serata al cinema tra fratelli.

Il post ha suscitato dure reazioni da parte di diversi utenti che si sono detti inorriditi dalla relazione tra i due dopo aver appreso il legame di parentela. Altri ancora hanno chiesto la rimozione dell’account AlphaFamilia da TikTok, definendo la coppia “disgustosa” o “illegale” e sostenendo di sentirsi “a disagio” nel guardare i contenuti pubblicati sul social nei quali i due si scambiano effusioni.

I ragazzi, però, non condividono alcun legame di sangue e, di conseguenza, il rapporto tra Diana e Jordie non è tecnicamente illegale.

Non tutti i commenti comunque sono stati negativi. Alcuni utenti, infatti, hanno fornito appoggio e supporto prendendo le distanze dai messaggi negativi e scrivendo, ad esempio, “non capisco perché provano odio: li amo entrambi moltissimo”.

Diana e Jordie, intanto, hanno postato un nuovo video in cui rispondevano ad alcuni commenti mostrandosi dispiaciuti per le reazioni negative delle persone ma fermamente determinati a difendere il loro amore.

La coppia: amore a prima vista

Recentemente, inoltre, Diana ha difeso il suo rapporto con Jordie su LadBible raccontando di un “amore a prima vista”che ha subito travolto i fratellastri ma che entrambi hanno tenuto a lungo nascosto. Diana ha anche affermato che “le persone sono molto negative riguardo alla nostra relazione: riceviamo negatività ogni giorno” e ha aggiunto “è difficile per le persone capire la nostra relazione, ma l’amore è amore: è difficile sapere di chi ti innamorerai”.

Parlando del futuro, invece, la ragazza ha spiegato che la coppia è impegnata a vivere il momento e di non avere intenzione, per ora, di avere figli: possibilità che, tuttavia, non escludono possa realizzarsi tra qualche anno.