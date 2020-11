Biden pronto all'azione legale contro l'amministrazione Trump. Intanto l'attuale presidente, ha aperto un contenzioso con la Pennsylvania per brogli

Joe Biden sarebbe pronto a intraprendere un’azione legale contro l’amministrazione Trump, in quanto starebbe ostacolando il passaggio di consegne tra la vecchia amministrazione e la nuova, uscita vincente alle urne.



Biden pronto all’azione legale contro Trump

L’attuale presidente Trump non ha ancora riconosciuto la vittoria del rivale, ed anzi ha intrapreso un’azione legale contro la Pennsylvania per il riconteggio dei voti, dichiarando il verificarsi di illeciti durante le elezioni. Azione legale che per il momento sembra andata a buon fine, perchè il procuratore generale degli Stati Uniti, Bill Barr, ha autorizzato il via alle indagini per le presunte irregolarità.

A causa di questa decisione, alcuni funzionari del Ministero della Giustizia, in netto contrasto con la scelta del procuratore, hanno dato le loro dimissioni, tra cui Richard Pilger, responsabile delle indagini sui brogli elettorali.

La decisione di dimettersi da parte di Pilger, è maturata in quanto il procuratore sarebbe troppo dalla parte di Trump, in contrasto con il suo ruolo, che dovrebbe seguire invece una linea di non interferenza, soprattutto perchè generalmente i brogli elettorali e il riconteggio delle schede elettorali, sono di pertinenza di ogni singolo Stato chiamato in causa.

Il procuratore Barr invece, avrebbe detto ai procuratori federali, che nel caso in cui dovessero riscontrare delle irregolarità, hanno l’obbligo di aprire un’inchiesta. E proprio questo modo di agire, ha aperto dei sospetti su Barr, da sempre trumpista, e che già nelle settimane antecedenti il voto, avrebbe ricevuto delle pressioni da parte del presidente Trump. Come se non bastasse nella giornata di ieri, 9 Novembre, sarebbe stato avvistato in compagnia del leader repubblicano in Senato.

Tutti questi avvenimenti avrebbero indotto il neo presidente eletto Biden, a minacciare azioni legali contro l’amministrazione Trump, che non solo non accetta l’esito delle urne, ma che starebbe ostacolando in ogni modo possibile, il periodo di transizione tra l’amministrazione nuova e quella uscente.