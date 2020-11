Usa, sparatoria in un centro commerciale nel Wisconsin

Al Mayfair Mall a Wauwatosa nel Wisconsin un centro a 7 km da Milwaukee sarebbe avvenuta una sparatoria. Potrebbero esserci dei morti, ma non si conoscono ancora i dettagli.

Here’s what it looks like here at Mayfair Mall, large police presence and K-9s are here too @CBS58 pic.twitter.com/UrktgcZODR

— Cearron Bagenda (@CearronBagenda) November 20, 2020