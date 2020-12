L’Onu ha riconosciuto la Cannabis come sostanza terapeutica. Tredici anni fa il riconoscimento in Italia.

È ufficiale, la Commissione dell’Onu sugli Stupefacenti ha votato per riconoscere la Cannabis come sostanza dalle proprietà terapeutiche. Il voto arriva in un periodo in cui la richiesta di Cannabis è di gran lunga superiore rispetto all’offerta. In Italia l’uso di Cannabis a scopo medicinale è stato approvato ormai tredici anni fa, ma le offerte ma la scarsa informazione unita alla difficoltà di reperire la Cannabis spesso hanno portato numerosi pazienti all’autoproduzione.

In Italia qualche tempo fa ha fatto scalpore il caso Walter de Benedetto che proprio per la difficoltà di reperire la Cannabis si è visto costretto ad autoprodurla, finendo successivamente indagato.

Una importante svolta quella delle Nazioni Unite. La Commissione sugli stupefacenti ha votato affinché la Cannabis venisse riconosciuta come sostanza terapeutica. Anche l’Unione Europea in questo avrebbe votato per il riconoscimento. La Cannabis per uso terapeutico è sempre più richiesta a tal punto che in moltissimi casi diventa quasi impossibile da reperire.

Stando a quanto riportato dal report prodotto da Estimated World Requirements of Nacotic Drugs di questo 2020, solo in italia verrebbero richieste quasi due tonnellate di Cannabis a tal punto da dover ricorrere all’importazione.

Diverso tempo fa, è salito agli albori della cronaca Walter de Benedetto che soffre di una malattia debilitante. Solo la Cannabis riuscirebbe ad alleviare i suoi dolori. L'uomo è stato poi indagato e la sua vicenda avrebbe avuto poi una grande risonanza.

