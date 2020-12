Il giovane attende di sapere se verranno confermati o meno altri 45 giorni di detenzione cautelare.

Sta andando in scena (è proprio il caso di usare questo termine) presso il tribunale del Cairo la nuova udienza sul rinnovo della carcerazione dello studente egiziano, Patrick Zaky, in prigione in Egitto dallo scorso 7 febbraio. Il ricercatore 27enne, che studiava a Bologna, è accusato di reati gravissimi, tra cui cui terrorismo e istigazione alla violenza.

Inoltre rimane la preoccupazione sulle sue condizioni di salute.

Zaky detenuto in Egitto, va in scena l’udienza

All’udienza sono presenti molti attivisti delle Ong – mobilitati in sua difesa -, il suo avvocato, il procuratore dell’Ue e alcuni rappresentanti delle ambasciate italiana, tedesca, olandese e canadese. Nel frattempo il tribunale del Cairo per l’antiterrorismo ha accolto l’accusa della Procura generale e confermato il congelamento dei conti correnti bancari dei tre esponenti della Ong Egyptian initiative for personal rights (Eipr), rilasciati giovedì scorso (3 dicembre).

All’udienza è presente anche lo stesso Patrick Zaky, detenuto da mesi nel carcere di Tora. Il giovane attende di sapere se verranno confermati o meno gli altri 45 giorni di detenzione cautelare. L’udienza sta avendo luogo nella sede dell’Istituto dei segretari di polizia.

Intanto una fonte di Eipr ha riferito che la decisione del giudice di congelare i beni dei tre attivisti dell’Eipr è arrivata “senza ascoltare neanche una parola della difesa”.

“Abbiamo chiesto di parlare e ci è stato negato. non è stata presentata nessuna prova e neanche una prova dell’ordine di congelamento dei beni. Abbiamo chiesto di leggerlo e non c’è stato consentito”, hanno dichiarato.