Lo rivela Bill Gates. I prossimi quattro o sei mesi potrebbero essere i più complicati per gli Stati Uniti per ciò che concerne l’avanzare della pandemia. Nel corso dell’Intervista rilasciata alla CNN, Gates ha fornito un quadro non esattamente rassicurante che dice molto sull’attuale situazione dei contagi oltre che negli Stati Uniti dove le prossime previsioni parlano di altri 200 mila morti a causa della pandemia.

Una situazione che potrà tuttavia trovare una soluzione solo se verranno attuate delle misure chiare in primis l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale. Per questo contestualmente Gates ha fatto sapere, così come riportato da ANSA, che promuoverà il piano di Biden che mira a combattere la pandemia in corso.

Lo ha previsto Bill Gates nel corso di un’intervista rilasciata all’ente televisiva americana CNN, “I prossimi 4-6 mesi, prima che il vaccino non sarà disponibile su larga scala, potrebbero essere i peggiori della pandemia negli Stati Uniti”.

Bill Gates ha inoltre dichiarato che in un futuro i morti per Covid potrebbero essere ulteriori 200 mila.

Stando a quanto riportato da ANSA, Gates ha dichiarato che promuoverà il piano di Joe Biden nella lotta contro la pandemia e ha acceso l’attenzione su un altro punto importante vale a dire la cosiddetta transizione che gli starebbe rendendo le cose non facili per ciò che riguarda la distribuzione del vaccino covid al quale Gates ha lavorato attraverso la fondazione.