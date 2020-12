Una scossa di terremoto del quinto grado della scala Richter è stata registrata in Grecia al largo delle coste dell'isola di Creta, nel Mar Egeo.

Paura in Grecia, dove nel pomeriggio del 17 dicembre una scossa di terremoto del quinto grado della scala Richter è stata registrata al largo delle coste dell’isola di Creta, nel Mar Egeo. Secondo le prime rilevazioni l’ipocentro del sisma è situato a 20 chilometri di profondità nel sottosuolo marino e ha interessato un’area popolata da circa 290mila persone, ma per il momento non sembrano esserci stati danni o feriti.

Grecia, terremoto al largo di Creta

Nonostante la scossa non abbia danneggiato gli edifici della zona, molti testimoni hanno affermato di averla distintamente avvertita, precisando che si sarebbe trattato di un sisma dalla durata massima di un paio di secondi. L’evento tellurico è avvenuto a circa 52 chilometri a nord della città di Sitia e a 11 chilometri a nord est della città di Irakleion. Il terremoto è avvenuto alle 13:36 ora locale, vale a dire le 14:36 ora italiana.

Quello del pomeriggio non è peraltro il primo terremoto che colpisce Creta nella giornata del 17 dicembre. Soltanto poche ore prima infatti – intorno alle nove del mattino – una scossa del quarto grado della scala Richter era stata registrata nelle acque che circondano l’isola egea, a circa 56 chilometri a sud ovest della città di Paleochora e a una profondità di 5,7 chilometri sul fondale marino.