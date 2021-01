Raith Windania è una dei 62 passeggeri che hanno perso la vita durante lo schianto del Boeing 737 in Indonesia.

Raith Windania, è una dei 62 passeggeri che hanno perso la vita in seguito al terribile schianto del Boeing 737 volo Sriwijaya Air SJ 182 che è precipitato in mare dopo essere partito pochi minuti prima dall’aeroporto di Jakarta in Indonesia. Ora a distanza di circa 24 ore sono state diffuse le foto della giovane madre indonesiana pubblicate su Instagram poco prima della partenza.

La foto mostra il volto sorridente della donna accanto a quello di due bambini piccoli ancora felici, ignari che quelli potrebbero essere stati i loro ultimi istanti di vita. Stando a quanto scritto nella didascalia quello che sappiamo su questa giovane madre stava rientrando a casa: “Ciao ciao famiglia. Stiamo andando a casa per ora”.

Il bilancio di questa terribile tragedia è importante. Tra i 62 passeggeri a bordo che avrebbero perso la vita sono inclusi 56 passeggeri, 3 neonati, 7 bambini oltre ai 2 piloti e ai 4 membri dell’equipaggio.

Nel frattempo il capo dell’agenzia indonesiana per la sicurezza dei trasporti ha reso noto è stata individuata la posizione di entrambe le scatole nere.

Indonesia, le ultime foto di una giovane madre

“Ciao Ciao famiglia. Stiamo tornando a casa, per ora”. Sono queste le ultime parole affidate ai social di una giovane madre che ha affidato ad instagram i suoi ultimi scatti.

La donna si chiama Raith Windania ed una dei 62 passeggeri che hanno perso la vita in seguito al tragico schianto del volo Sriwijaya Air SJ 182 in mare dopo essere decollato dall’aeroporto di Jakarta pochi minuti prima.

A raccontare gli ultimi attimi della sorella Raith è il fratello Irfansyah che citato dal Mirror ha dichiarato: “Ci sentiamo impotenti, possiamo solo aspettare e sperare di avere presto qualche informazione… sono stato io a portarli all’aeroporto, ad aiutarli con i check-in e i bagagli … Mi sento come se ancora non ci potessi credere ed è successo troppo in fretta”.

Ha poi rivelato che la sua famiglia non sarebbe dovuta nemmeno essere su quel volo, ma su uno precedente. Non sarebbe ancora chiaro perché sia avvenuto questo cambio di volo.