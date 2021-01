Presentata formalmente la richiesta di impeachment per il presidente uscente Donald Trump, accusato di aver incitato all'insurrezione a Capitol Hill.

La richiesta di impeachment contro il presidente uscente Donald Trump, annunciata da giorni, dopo l’assalto al Congresso, è stata infine fermalmente presentata alla Camera dai parlamentari democratici. L’accusa è di aver incitato all’attacco di Capitol Hill nel giorno della ratifica della vittoria di Joe Biden alle elezioni Usa 2020.

Trump, presentata la richiesta di impeachment

L’atto di accusa ha come primi firmatari David Cicilline, Ted Lieu e Jamie Raskin. Si tratta di un documento di quattro pagine che sarà portato in aula per il voto nei prossimi giorni, probabilmente il prossimo mercoledì 13 gennaio. Il tycoon è accusato anche di dichiarazioni false a proposito dell’esito delle presidenziali del 3 novembre e di aver esercitato pressioni sui dirigenti della Georgia per cercare voti e ribaltare il risultato delle consultazioni in quello Stato.

L’accusa più pesante di cui Trump dovrà rispondere, tuttavia, resta quella di aver incitato alla rivolta i manifestanti che lo scorso 6 gennaio si sono radunati davanti a Capitol Hill, hanno fatto irruzione nel Senato in un assalto che ha portato alla morte di sei persone, tra cui due agenti di polizia.

I fatti di Washinghton e l’atteggiamento del presidente uscente (che tramite tweet e video pubblicati sui social non ha preso le distanze dai manifestanti ma, anzi, ha ribadito più volte che “vi amiamo, vi capiamo, le elezioni sono state truccate“) sono stati duramente condannati da politici democratici e repubblicani (tra cui Arnold Schwarzenegger che ha paragonato Capitol Hill alla notte dei cristalli nella Germania nazista) e hanno portato al bando di Trump dai principali social.