L'ultima epidemia di Ebola in Congo si è conclusa soltanto pochi mesi fa, ma già arrivano nuovi casi.

Dall’inizio di febbraio 2021 quattro persone sono morte nell’est della Repubblica Democratica del Congo per avere contratto il virus Ebola. Il timore degli esperti è che possa scoppiare una nuova epidemia. L’ultima nel Paese era stata ufficialmente dichiarata terminata il 20 novembre 2020.

Le condizioni igienico-sanitarie della zona e le diffidenza della popolazione verso le misure di restrizione non aiutano.

L’allarme per il virus Ebola

“Abbiamo già registrato sei casi di Ebola. Abbiamo perso quattro pazienti. Due sono morti venerdì e sabato. Continuiamo a prenderci cura di due pazienti in cura presso il Cte (Centro di cura Ebola) a Katwa“. Lo ha annunciato il dottor Eugène Syalita, ministro provinciale della salute per il Nord Kivu, ovvero l’est del Paese.

“Alcune famiglie rifiutano categoricamente che le loro case siano disinfettate come pure sepolture dignitose e sicure“.

La popolazione della Repubblica Democratica del Congo è molto legata alle proprie usanze e tradizioni, soprattutto nel culto dei morti. È per questa ragione che non accettano determinate precauzioni che servono ad evitare il propagarsi dell’epidemia, come il divieto a toccare i cadaveri.