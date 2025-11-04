Estrazione SuperEnalotto: scopri i numeri vincenti del 4 novembre 2025!

Ecco i numeri vincenti del SuperEnalotto del 4 novembre 2025 insieme ai dettagli sui premi e le vincite. Scopri se sei tra i fortunati vincitori!

Il 4 novembre 2025, il gioco del SuperEnalotto ha premiato quattro fortunati giocatori con un importo di 36.733,58 euro ciascuno. Durante l’estrazione, nessuno ha indovinato il numero 6 o il 5+1, incrementando ulteriormente il jackpot per il prossimo concorso, attualmente fissato a 73,9 milioni di euro.

Il SuperEnalotto è uno dei giochi più apprezzati in Italia, celebre per le sue vincite record.

Ogni giocatore può scegliere una combinazione di sei numeri compresi tra 1 e 90. La scommessa minima prevede l’inserimento di una singola colonna, ma è possibile giocare fino a 27.132 colonne in un’unica schedina, grazie ai sistemi a caratura. Ogni combinazione ha un costo di 1 euro, con l’opzione SuperStar disponibile per un costo aggiuntivo di 0,50 euro.

Dettagli sulle vincite

Le vincite del SuperEnalotto variano in base al numero di numeri indovinati. I premi partono da 5 euro per chi indovina due numeri e possono arrivare a circa 32.000 euro per chi indovina cinque numeri. Inoltre, indovinando anche il numero SuperStar, il premio può salire fino a circa 620.000 euro.

Premi e jackpot

È fondamentale notare che l’entità dei premi è collegata al jackpot totale accumulato. Ad esempio, chi indovina tre numeri può vincere circa 25 euro, mentre chi indovina quattro numeri può ricevere circa 300 euro. Questi valori possono variare in base al numero di giocatori e all’importo del jackpot.

Controllo delle vincite

Per chi desidera verificare le proprie vincite, è disponibile un’app dedicata al SuperEnalotto, che consente di controllare le schedine giocate in precedenza e di accedere a un archivio online delle ultime 30 estrazioni. Questa funzionalità risulta utile per non perdere eventuali vincite passate.

La combinazione vincente dell’estrazione di oggi è stata: 5, 18, 28, 38, 44, 76, con il numero Jolly 23 e il SuperStar 89. I giocatori possono ora attendere con interesse il prossimo concorso, con un jackpot in continua crescita e la speranza di vincere una cifra straordinaria.