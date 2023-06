Nelle ultime ore, sul web è apparsa una notizia allarmante su Ettore Bassi. I soliti siti acchiappa click hanno condiviso articoli che parlavano di una sua presunta scomparsa. Niente di più falso: l’attore non è morto e non ha nessuna malattia.

Ettore Bassi non è morto

“Ettore Bassi, il grande attore se n’è andato: l’addio è dolorosissimo per tutti“: questo il titolo che ha gettato i fan nel panico. Il chiacchiericcio è nato in un lampo, ma quanti non si sono fermati al titolone e hanno letto l’articolo si sono resi conto che la news non era altro che l’ennesima bufala.

L’attore sta benissimo e non ha nessuna malattia

Ettore Bassi, anche se latita da qualche tempo dal mondo dello spettacolo, non è morto. Non solo, l’attore non ha nessuna malattia che lo potrebbe mettere in pericolo di vita. Purtroppo, alcuni siti non sanno cosa sia la deontologia e pur di ottenere un click – che ovviamente si trasforma in denaro – prendono spunto da qualcosa di tragico per creare titoli d’effetto.

Ettore Bassi ignora la bufala

Per il momento, Ettore Bassi ha ignorato la fake news sulla sua morte. Così come fatto da tanti altri Vip vittime della stessa bufala, l’attore ha preferito non alimentare il chiacchiericcio.